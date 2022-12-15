Ukrayna’dan Kosova’nın bağımsızlığının tanınması için imza kampanyası

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin Ukraynalı milletvekili Oleksiy Goncharenko, Ukrayna’nın Kosova’nın bağımsızlığını tanıması için imza kampanyası başlattı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin Ukraynalı milletvekili Oleksiy Goncharenko, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den Kosova’nın bağımsızlığının tanınması konusunu değerlendirmesini talep etti. Kosova’nın bağımsızlığının ABD’nin de aralarında bulunduğu güçlü devletler tarafından tanındığını anımsatan Goncharenko, uluslararası mahkemelerin de Kosova’nın bağımsızlık ilanının uluslararası hukuka aykırı olmadığı hükmüne vardığını vurguladı. Goncharenko, "Rusya, Kosova’nın bağımsızlığını tanımıyor, burayı Sırp toprakları olarak görüyor. Kremlin’in propagandacıları ise Balkanlar’da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat’ta attığı adıma benzer bir adım atılması gerektiğini savunuyor" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Sırbistan ile ulusal çıkarlarını bahane ederek savaş çıkarmaya çalıştığının altını çizen Goncharenko, "Şu an Kosova’nın bağımsızlığını tanımak, Ukrayna’nın bu ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenlik mücadelesine verdiği desteğin göstergesi olacaktır. Aynı zamanda Ukrayna’nın Batı dünyası gibi adaletin ve hakikatin tarafında olduğunu gösterecektir" diye konuştu.

Kosova’nın Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını kınadığını hatırlatan Goncharenko, kampanyada 25 bin imza toplanması halinde Zelenskiy’nin bu talebe cevap vermesi gerekeceğini sözlerine ekledi.