Ukrayna’dan ayrılacak Türk vatandaşlar için sınır kapı uygulamaları güncellendi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna’dan ayrılacak Türk vatandaşlarının kara sınır kapılarındaki tabi olacak uygulamaların güncellenmiş tablosunu paylaştı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna’dan ayrılacak Türk vatandaşlarının kara sınır kapılarındaki tabi olacak uygulamaların güncellenmiş bilgilerini içeren tabloyu Twitter hesabından paylaştı.

Tabloya göre, Polonya sınır kapılarından pasaport veya kimlik kartıyla girilebiliyor, PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor. Romanya sınır kapılarından pasaportla girilebiliyor ve PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor. Moldova sınır kapılarından pasaport veya kimlik kartıyla (PTF Criva-Mamaliga, Larga-Kelmenti, Briceni-Rossoşani, Palanca-Maiki-Udobnoe, Giurgiuleşti-Reni sınır kapıları) girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor. Macaristan sınır kapılarından pasaportla girilebiliyorken PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor.

Slovakya sınır kapılarından pasaport veya (Slovakya makamlarınca yapılacak) bireysel değerlendirmeye göre kimlik kartıyla girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor. Bulgaristan sınır kapılarından pasaportla girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor.