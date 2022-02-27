Ukrayna’daki 300’den fazla Azerbaycanlı Bakü’ye getirilecek

Ukrayna’dan Romanya’ya geçen 300’den fazla Azerbaycanlı, ülkenin başkenti Bakü’ye getirilecek.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki çatışmalardan kaçarak Romanya’ya sığınan 300’den fazla Azerbaycanlının başkent Bakü’ye getirileceğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki durum nedeniyle ülkeyi terk ederek komşu ülkelere geçen Azerbaycanlıları tahliye etmek için 28 Şubat’ta iki tarifeli uçuş seferi düzenleneceğini bildirdi.

Romanya’dan Azerbaycan’a düzenlenecek tarifeli uçuş seferlerinde 168 Azerbaycanlının Türk şirketi “Tailwind” aracığıyla, 174 Azerbaycanlının ise Azerbaycan Hava Yolları vasıtasıyla ülkeye getirileceği aktarıldı.