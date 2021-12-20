Ukrayna’da Lublin Üçgeni Zirvesi

Polonya, Litvanya ve Ukrayna Cumhurbaşkanları, Lublin Üçgeni Zirvesi kapsamında Ukrayna’nın Huta kasabasında bir araya gelerek ortak bildirge imzaladı.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ev sahipliğinde Huta kasabasında düzenlenen Lublin Üçgeni Zirvesi’nde bir araya geldi. Rusya’nın baskı ve provokasyonları karşısında Ukrayna’ya destek amaçlı düzenlendiği belirtilen zirvede liderler, güvenlik, göçmen krizi başta olmak üzere son dönemde bölgede meydana gelen gelişmeleri ele aldı. Litvanya, Polonya ve Ukrayna’nın politik ve askeri konular başta olmak üzere işbirliği içinde olunacağına ilişkin bildirge imzalayan 3 lider, zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bölgede yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında bu tip toplantıların daha sık yapılması gerektiğini belirtirken, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığını arttırdığı bu dönemde destek ve işbirliğinin önemine işaret etti. Gerçekleşen zirvede Zelenskiy, "Rusya’nın saldırganlığı ile mücadele etmekteyiz. Bizlerin ortak görevi Avrupa’yı Rus saldırganlığından korumak. Böylesi bir dönemde birlik olmak, tek sesli olmak çok önemli" sözlerine yer verirken Rusya’nın nükleer silahlarını Belarus topraklarına konuşlandırma ihtimali sorusuna ise, "Putin’in aklına gerginliği daha da arttırma fikri gelmeden Rusya’ya ambargo uygulanmalı" şeklinde konuştu. Rus nükleer silahlarının Belarus’a yerleştirilme ihtimalini ’kaygı verici’ olarak yorumlayan Zelenskiy, böyle bir olasılıkta ciddi bir tehdit altında bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

"NATO, Rusya’nın şantajlarına boyun eğmemeli"

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ise bugün bölgede göçmen krizi ve Ukrayna’nın güvenliği olmak üzere iki kriz olduğunu belirterek, “Belarus’un neden olduğu, şüphesiz Rusya’nın desteklediği göçmen krizi neticesinde Polonya, dolayısıyla AB sınırına yönelik göçmenlerin saldırısı Polonyalı güvenlik güçleri sayesinde savıldı. Ancak kriz Litvanya sınırında devam etmekte, sınırlarımızda gerçekleşen on binlerce kaçak geçiş denemesi Belarus rejiminin denetim ve kontrolü altında gerçekleşmekte" dedi. Andrzej Duda, Rusya’nın Ukrayna sınırında askeri faaliyetlerini arttırmasının kendilerini olduğu kadar NATO’nun diğer üyelerini de endişelendirdiğini söyleyerek Ukrayna’ya olası saldırıyı önlemek için her türlü önlemin alınması gerektiğini ifade etti. Duda, Rusya karşısında geri adım atılmasına karşı olduğunu ve şantajlarına boyun eğilmemesi gerektiğini belirterek, "Bugün Rusya, Gürcistan ve Ukrayna topraklarının bir kısmını işgal etmiş durumda. Rusya’nın 2. Dünya Savaşı’ndan sonra güç kullanarak Avrupa’nın sınırlarını değiştirmeye çalışması kabul edilemez. Bana göre geri adım atması gereken emperyal politikalar yürüten Rusya" dedi.

"Kuzey Akım 2 ekonomik değil, politik bir proje"

Ukrayna’nın AB ve NATO üyeliğini desteklediklerini ifade eden Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ise Avrupa’nın doğusundaki ülkelerden birinin güvenliğinin tüm ülkelerin ortak güvenliği anlamına geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda bölgedeki enerji güvenliğini de ele aldıklarını belirterek "Bu konuda halen tereddütü bulunan ülkelere bunu göstermek için bugün bir araya gelmiş bulunmaktayız" şeklinde konuştu. Nauseda, Ukrayna sınırına yığılan 100 bin askere, askeri araçlara ve yaşanan göçmen krizine bakıldığında hiçbir şey olmamış gibi davranamayacaklarını ifade ederek "Nord Stream 2 projesi ekonomik değil, politik bir projedir. Enerji kaynaklarının politik silah olarak kullanılmasını önlemek zorundayız" dedi. Nauseda, "Belarus ve Rusya’nın askeri entegrasyonu uzun zamandır devam etmekte, bu durum Baltık devletlerinin, aynı zamanda bölge güvenliğini tehdit ediyor. NATO olarak buna tepki göstermeliyiz" şeklinde konuştu.

Liderler ortak bildiriye imza attı

Yapılan basın toplantısının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bugün Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile birlikte Ukrayna’nın AB ve NATO üyeliğine, Rus saldırganlığına karşı mücadelesine açık desteğini belirten bir bildiriye imza attı. Zelensky bildirinin imzalanmasından sonra, "Bugün imzaladığımız bildiri birlikteliğimizin kanıtıdır. Ortak bildiri, Ukrayna’nın AB ve NATO’ya üyeliğine, Rus tehdidine karşı açık desteği ifade ediyor" dedi.