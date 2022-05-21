Ukrayna’da ihtiyaç sahipleri için ücretsiz mağazalar hizmet veriyor

Ukrayna’nın Çernihiv kentinde 14 mağaza, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna’nın Çernihiv kentinde bulunan bir mağazada, ihtiyaç sahiplerine yardım amaçlı hizmet veriliyor. İhtiyacı olan insanlar, şehrin farklı noktalarında bulunan mağazalardan istedikleri ürünleri alabiliyor. Mağaza sahibi Yuliia Hrebnieva kentte ihtiyaç sahipleri için 14 farklı mağazanın olduğunu söyleyerek, "Evlerini kaybeden çok sayıda insan geliyor. Sadece savaş zamanında değil, savaştan önce de evi yanmış, kıyafetleri olmayan, ayakkabıları olmayan insanlar var. Yani mağazamız sürekli hizmet veriyor. Çernihiv bölgesinde, insanlara sürekli olarak yardım ettiğimiz 14 mağazamız var. Şimdi maalesef savaşın başlamasıyla birlikte bu tür insanlar çok daha fazla. Savaştan önce olduğundan çok daha fazla insanın yardıma ihtiyacı var. Savaşın ilk günlerinden beri durmadan çalıştık. Elimizden geldiğince yardım ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gönüllü bir çalışan Julia Pisarenko ise, "Ben gönüllüyüm, 4 yıldır burada gönüllü olarak çalışıyorum. Eskiden kanserli çocuklara yardım ederdim. Ama şu an için savaş var ve şimdi burada gönüllü olarak ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyorum. Evimde kullanılmayan kıyafetleri de buraya getirdim, gereksiz yere duruyorlardı. Burada gerçekten ihtiyacı olan insanlara veriliyor. 3 çocuğum olduğu için evimde çok fazla eşya var. Ben de savaş zamanı bu malzemeleri ihtiyacı olanlara vermeye karar verdim" şeklinde konuştu.

Mağaza Müdürü Krestneva Yulya DA, "4 yıldır nüfusun tüm savunmasız kesimlerine insani yardım sağlıyoruz. Bunlar çocuklar, yoksullar, emekliler, engelliler ve tüm savunmasız insanlar. Tüm ihtiyaç sahipleri burada kıyafet, ayakkabı, ekipman, beslenme ürünleri, kişisel koruyucu ekipman yardımı alabilirler" dedi.