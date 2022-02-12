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Ukrayna’da halk, Rusya tehdidine karşı sokağa döküldü

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rusya işgaline karşı düzenlenen birlik yürüyüşünde halk sokağa döküldü.

Politika 12.02.2022, 19:35
Ukrayna’da halk, Rusya tehdidine karşı sokağa döküldü

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rusya işgaline karşı düzenlenen birlik yürüyüşünde halk sokağa döküldü.

Ukrayna’nın başkent Kiev’de toplanan halk, Rusya işgaline karşı Ukrayna İçin Birlik Marşı adı verilen bir gösteri düzenledi. Gösteride Rusya aleyhine sloganlar atılırken eski Sovyetler Birliği askeri Vasiliy, Rusya’nın işgali yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Gösteriye katılan Vasiliy verdiği röportajda, Türkiye’nin yanlarında olmalarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek İnsansız Hava Aracı Bayraktarlar için minnettar olduğunu ifade etti.

Açıklamalarında işgal edilen Ukrayna topraklarını geri isteyen eski asker Vasiliy, "Bugün Ukrayna’nın özgürlüğünü ve bağımsızlığını korumak isteyenler buradaydı. Kremlin ve komşu ülkeler eğer ülkemizi işgal etmeyi denerlerse onları ülkelerine geri gönderileceklerini göstermek için buradaydılar. Ukrayna Çeçenistan değil. En iyisi barışçıl ve dostça yaşamak. Kırım’ı bize geri verin. Minsk Anlaşmalarını öne sürerek bizi aptal yerine koymayın. Bu topraklar için 7 dünya imparatorluğu savaştı ancak artık onlar yok biz varız. Ülkemize saldırmadan önce düşünün" şeklinde konuştu.

"Türkiye’ye minnettarız"

Türkiye’nin yaptığı siyasi ve askeri desteğin farkında olduklarını belirten Vasiliy, "Güney komşumuz olan Türkiye’ye minnettarız. Öncelikle manevi desteğiniz için minnettarız daha sonra da Bayraktarlar için minnettarız. Bugün bizimle beraber buradasınız ve bu olaylara duyarsız kalmadığınız yüz ifadelerinizden belli" dedi.

Eylemci, 1991 yılında Sovyetler yıkıldığın Beyaz Saray’da görevli olduğunu belirterek, "Rusya’nın oluşturdukları atmosferden kurtulmanın tek çıkış yolu tövbe etmek. Tövbe edin derken haksız olduğunuzu kabul edin. Maddi manevi özür dileyin ve çaldıklarınızı geri iade edin. Üstelik sadece bize de değil Moldovalılara Gürcistanlılara ve Azerbaycanlılara iade edin. Vicdanlarınıza göre yaşayın ve bize yaşamayı öğretmeyi değil bizden yaşamayı öğrenin. Putin’e ve hepsine söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Gösteriye katılan diğer bir eylemci verdiği röportajda, “Ukrayna bir demokrasi ülkesi. İnanıyorum ki demokratik batılı ülkelerin yardımı ile Rusya’yı durdurabiliriz. Bazen hayal ediyorum. Putin olmasaydı belki Rusya da demokratik bir ülke olabilirdi. Bu yakında olabilecek gibi durmuyor” ifadelerini kullandı.

Rusya’ya karşı tekrar bir zafer kazanılacağını belirten diğer bir eylemci, “Kiev’de yaşıyorum ve buraya herkese Ukraynalıların kendini savunabileceğini göstermeye geldim. Rusya’ya karşı 17. Yüzyılda güzel bir zafer kazandık ve bunu tekrarlayabiliriz. Savaşabiliriz ve Rusya asla ülkemizi alamayacak” dedi.

“Putin Rusya’yı karıştırıyor”

Gösteriye katılan bir diğer vatandaş ise verdiği röportajda, “Biliyorsunuz Putin Rusya’yı karıştırıyor. Ukrayna’yı işgal etmek istiyor. Bunu istemiyoruz. Ve bugün vatandaşlar savaş istemediğimizi fakat savaşabileceğimizi ifade etmek için bu eyleme katıldı.

Ukraynalı vatandaşların, Rusya’nın tekrar Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda direneceğini göstermek için gösteriye geldiğini belirten bir diğer vatandaş ise “ Bugün Ukraynalı vatanseverler, birlik olduğumuzu ve Ukraynalıların Rusya’nın tekrar Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda direneceğini göstermek için "Ukrayna için birlik yürüyüşü" adlı bu gösteriye geldi. Bu gösteri ile ülkemizi savunmak için tüm tartışmalarımızı unutmaya hazır olduğumuzu göstermek istedik. Belki de Ukraynalılar Rusya işgaline karşı çok panik yapmıyor olabilir. Panik yapmadığımız fakat her senaryoya hazırlıklı olduğumuz bir durum var. Bu nedenle bu kadar sakin ve hazırlıklıyız” dedi.

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