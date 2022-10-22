Ukrayna’da 1,5 milyon kişi elektriksiz kaldı

Rusya’nın Ukrayna’daki enerji tesislerine düzenlediği füze saldırıları sonucu 1,5 milyon Ukraynalı elektriksiz kaldı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi başkan yardımcısı Kyrylo Timoşenko yeni bir açıklama yaptı. Timoşenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşgalcilerin altyapımıza cüretkar bir saldırısı daha. Düşman, ülkemizin çeşitli bölgelerindeki enerji tesislerini vurmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın füze saldırıları sonucu 1,5 milyon Ukraynalının elektriksiz kaldığını söyleyen Timoşenko, "Hmelnytskyi bölgesinde 672 bin, Mikolayiv bölgesinde 188 bin 400, Volyn bölgesinde 102 bin, Cherkasy bölgesinde 174 bin 790, Rivne bölgesinde 61 bin 913, Kirovohrad bölgesinde 61 bin 913, Odessa’da 10 bin 500 Ukraynalı elektriksiz kaldı" dedi.