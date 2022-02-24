Ukrayna, yakalanan Rus askerlerinin fotoğraflarını yayınladı

Rusya’nın Ukrayna saldırılarına direnen Ukrayna ordusu, yakalanan 2 Rus askerinin fotoğraflarını ve bilgilerini yayınladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası Ukrayna Savunma Bakanlığı, yakalanan 2 Rus askerinin fotoğraflarını ve bilgilerini paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarında paylaşılan bilgilerde Rus askerlerinin bilgileri paylaşılarak, “93. Mekanize Tugay askerleri, iki Rus işgalciyi ele geçirdi. Bunlar 423. Yampol Motorlu Tüfek Alayı, askeri birlik 91701 mensupları" denildi.