Ukrayna ve Rusya büyükelçileri AK Parti’nin iftarına katıldı

AK Parti tarafından geleneksel hale getirilen ’Büyükelçiler İftarı’, bu sene de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşiyor.

AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen geleneksel iftar programına birçok ülkenin temsilcisinin yanı sıra Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov da katıldı.