Ukrayna ve ABD, Rusya’ya karşı uygulanacak yaptırımları görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’ya karşı uygulamaya konulacak muhtemel yaptırımları görüştü.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Rusya’ya karşı uygulanması planlanan yaptırımlar ele alındı. Görüşme ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kuleba, “Yaşanan olaylar ışığında bir telefon görüşmesi de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdim. Anahtar tema yaptırımlar konusuydu. Rusya’ya karşı sert yaptırımlar alınması konusunun altını çizdi” ifadelerine yer verdi.

Görüşmenin ardından bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’tan geldi. Telefon görüşmesi ile ilgili ayrıntıları paylaşan Price, “Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü ve ABD’nin Ukrayna’ya sarsılmaz desteğini tekrarladı. Blinken, Rusya’nın Doğu Ukrayna’daki Rus vekil otoriteler tarafından kontrol edilen bölgelerin ’bağımsızlığını’ tanıma kararına hızlı yanıt verdiğimizi kaydetti. İkili ayrıca bugün açıkladığımız güçlü önlemleri tartıştı ve ek adımların atılacağını da yineledi. Blinken, Kuleba’yı yarın bu konuları tartışmaya devam edecekleri Washington’da şahsen görmeyi dört gözle beklediğini de sözlerine ekledi” dedi.