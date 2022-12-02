Ukrayna, Türkiye’deki kira ve konut fiyatındaki artışta rakam vererek Rusya’yı işaret etti

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye ve özellikle Antalya’daki kira ve konut fiyatlarındaki artışla ilgili, “Savaş başladıktan sonra Türkiye’ye 400 bin Ukraynalı gelmiş. Şu anda tüm Türkiye’de 50 bin Ukraynalı kalmış. Bu ne demek; Ukrayna’ya ya da üçüncü bir ülkeye taşındı. Rusya’dan ise 800 bin Rus gelmiş, çoğu Türkiye’de kalmıştır. Bu nedenle fiyat artıyor” dedi. Bodnar, devam eden savaşla ilgili de, “Bizim bu savaşımız, Türkiye’nin 100 yıl önceki Kurtuluş Savaşı gibi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en korkunç savaş. Şu anda yüzde 20 işgal edildi. Bu nedenle eğer Rusya’ya biz izin verirsek, bizden yüzde 50 alır” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Antalya Gazeteciler Cemiyetini (AGC) ziyaret etti. AGC Başkanı İdris Taş tarafından makamında ağırlanan Bodnar, ardından toplantı salonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Antalya’nın Ukraynalılar için çok popüler bir yer olduğunu belirten Büyükelçi Bodnar, savaş olmadan önce kente 2 milyon Ukraynalı’nın gelmekte olduğunu, savaş sonrası da Ukrayna vatandaşlarının tercihinin Antalya olduğunu söyledi. Türkiye’de şu anda 50 bin Ukraynalı olduğunu ve bunların 35 bininin Antalya ve Alanya’ya yaşadığını kaydeden Bodnar, “Türkiye Devleti’ne çok teşekkür ediyoruz. Bu zor zamanımızda Türkiye bize yardım ediyor ve çocuklarımızı koruyor. Ayrıca Türk gazetecilerine teşekkür ediyorum, çünkü sizler Ukrayna’daki gerçekleri yansıtıyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Bizim bu savaşımız, Türkiye’nin 100 yıl önceki Kurtuluş Savaşı gibi”

Devam eden savaşla ilgili açıklamalarda bulunan Bodnar, “Bizim bu savaşımız, Türkiye’nin 100 yıl önceki Kurtuluş Savaşı gibi. Bizim için İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en korkunç savaş. Binlerce insan evlerini bırakıp terk ettiler. On binlerce insan öldü, aynı sayıda insan yaralandı. Ukrayna’daki elektrik ve ısıtma sisteminin yüzde 40’ı çalışmıyor, çünkü yok etmişler. Bu, Rus ordusunun Ukrayna ordusuna karşı kaybettiğini gösteriyor. Son kazandığımız yerimiz Herson’du. Ne kadar güçlü olduğumuzu gösterebildik. Şu anda Bahmut bölgesinde çok ciddi ve zor bir çatışma devam ediyor. Birkaç aydır Rus ordusu ileri gidemiyor. 8 aylık savaş konuşmuyoruz, bu savaş 8 yıldır devam ediyor. 2014 yılında başladı bu savaş ve bizim toprağımız geri alınana kadar sözleşme ve anlaşma ile ilgili konuşmayacağız. Ukrayna kendi toprağını alana kadar Avrupa’da stabil ve normal bir hayat olmayacak. İlk günden bu yana Türkiye bizi destekliyor ve bu bizim için çok önemli. Bugüne kadar Türkiye Devleti’nin desteğiyle biz sözleşme ve anlaşma yapabildik. Sayın Erdoğan’ın desteğiyle biz burada ilk konuşmayı ve anlaşmayı yapabildik. Mart ayında yapılan ilk anlaşma bizlere güzel umutlar veriyordu. Türkiye desteğiyle biz buğday anlaşması yapıp koridor oluşturduk ve tutuklu askerlerimizi geri alabildik. Ayrıca Türkiye’den çok fazla insanın yardımı geliyor, bu bizim için destekleyici ve önemli” ifadelerini kullandı.

“İzin verirsek yüzde 50 alırlar”

Bodnar, 2014’te Rusya’nın Ukrayna’dan yüzde 7 toprak aldığını hatırlatarak, “Şu anda yüzde 20 işgal edildi. Bu nedenle eğer Rusya’ya biz izin verirsek, bizden yüzde 50 alır” diye konuştu.

“Rusya’dan 800 bin Rus geldi ve çoğu Türkiye’de kaldı. Bu nedenle fiyat artıyor”

AGC Başkanı İdris Taş’ın yerli halkın konut ve kira fiyatlarının artışına ilişkin şikayetlerini dile getirip düşüncesini sorduğu Büyükelçi Bodnar, şu yanıtı verdi:

“Savaş başladıktan sonra Türkiye’ye 400 bin Ukraynalı gelmiş. Şu anda Türkiye’de 50 bin Ukraynalı kalmış. Bu ne demek; Ukrayna’ya ya da üçüncü bir ülkeye taşındı. Rusya’dan 800 bin Rus gelmiş, çoğu Türkiye’de kalmıştır. Bu nedenle fiyat artıyor.”

Gazetecinin toplumda örnek bir yeri olduğuna değinen AGC Başkanı İdris Taş ise, bu konuda bir gazetecinin savaşı kışkırtıcı bir yayın yapamayacağını ve tüm ulusları, din, dil, ırk ve mezhep ayrı tutmaksızın her yönüyle insan olarak görmek zorunda olduğunu vurguladı. Dünya barışına katkı yapmak için tüm gazetecilerin barış isteyeceğini belirten Taş, Türk gazetecilerin her ülkenin kişiliklerini ve açıklamalarını objektif bir şekilde yayınlamaya devam ettiğini aktardı.