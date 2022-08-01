Ukrayna tahılını taşıyan ilk gemi yola çıktı

Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde, mısır yüklü RAZONI isimli yük gemisi Lübnan’a gitmek üzere Odessa Limanı’ndan hareket etti.

Ukrayna tahılını taşıyan Sierra Leone bayraklı RAZONI isimli kuru yük gemisi Lübnan’a gitmek üzere Odessa Limanı’ndan yola çıktı. Geminin 26 bin ton mısır taşıdığı belirtilirken, Ukrayna ticaret gemilerinin belirli bir mesafe boyunca yük gemisine eşlik edeceği ifade edildi.

Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından, Ukrayna’nın Çornomorsk, Yuzhne ve Odessa limanlarında tahıl ihracatına yönelik çalışmalar başlatılmıştı. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Daha önce olduğu gibi Rusya, limanların altyapısını bombalamaya devam ederse B planına geçeceğiz. Yani Tuna limanlarını kullanacağız, demiryollarını kullanacağız ve mümkün olduğunca fazla tahıl sevkiyatı yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise geçtiğimiz cuma günü tahıl sevkiyatının yapılacağı 3 limandan biri olan Çornomorsk limanını ziyaret ederek, “İlk gemi yüklendi. Bu, limanın çalışmaya başladığını gösteriyor. Ukrayna tarafı tamamen hazır. Birlemiş Milletler ve Türkiye’ye işaret gönderdik. Ordumuz güvenlik durumunu garanti ediyor. Altyapı Bakanımız, Türk tarafı ve BM ile doğrudan temas halinde, onlardan sevkiyata başlayabileceğimize dair işaret bekliyoruz” sözlerini kullanmıştı.