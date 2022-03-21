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Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: “Rusya, Mariupol’de gerçek bir soykırım eylemi gerçekleştiriyor”

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Rusya Mariupol’de gerçek bir soykırım eylemi gerçekleştiriyor” dedi.

Politika 21.03.2022, 21:47 21.03.2022, 21:51
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: “Rusya, Mariupol’de gerçek bir soykırım eylemi gerçekleştiriyor”

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Rusya Mariupol’de gerçek bir soykırım eylemi gerçekleştiriyor” dedi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, İngiltere’nin başkenti Londra’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Wallace yaptığı açıklamada, "Bu, Ukrayna için hem özel hem çok zor bir zaman. Müttefikler olarak güçlü yönlerimizi göstermemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

İngiltere’nin Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğini ifade eden Wallace, "İngiltere ve Ukrayna 2014’ten bu yana, hatta daha öncesinde de birbirlerine yatırım yaptılar. Pes etmeyeceğiz ve Ukrayna’nın ve yaptığı seçimlerin yanında olacağız" dedi.

Wallace, "Ukrayna, Putin’in saldırgan bir yasa dışı işgalinin kurbanı oldu. Ukrayna halkı ve masum insanları, sivilleri öldürmek için ayrım gözetmeksizin ateş kullanan bir Rus ordusunun elinde korkunç acılar çekiyor" ifadelerini kullandı.

"Putin yenilmez olduğunu sanıyordu, ancak yanıldı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna konusunda yanıldığını söyleyen Wallace, "Putin, Ukraynalıların kendisini kurtarıcı olarak kabul edeceğini varsaydı ama yanıldı. Ordusunun yenilmez olduğunu sanıyordu ama yanılmıştı. Uluslararası toplumun birlikte güçlü durmadığını varsayıyordu, yanıldı. Şimdi Putin’in yanıldığını kabul etme zamanı. Ukrayna’dan ayrılması ve Ukrayna’nın normale dönmesine yardım etmenin zamanı" şeklinde konuştu.

"Bazı Rus askerleri İngiltere hükümetinin sağladığı silahlarla öldürüldü"

Reznikov ise yaptığı açıklamada, "Savaşın 25 günü boyunca, işgal sırasında Ukrayna askerleri 500 tank ve bin 500’den fazla zırhlı savaş aracını imha etti. Bazı Rus askerleri İngiliz hükümetinin bize sağladığı silahlarla öldürüldü. Bu silahlar Ukraynalı askerlerin birçoğunun hayatını kurtarmaya yardımcı oldu. İngiltere hükümetine, bizim savunma kabiliyetimizi artıran ciddi silahlar sağlayan ilk ülke olduğu için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Rusya soykırım yapıyor"

Ukrayna’daki Rus işgalinin siviller üzerindeki ağır sonuçlarına dikkat çeken Reznikov, "Bu 25 günlük saldırganlıkta Kremlin 150 Ukraynalı çocuğu öldürdü. 400’den fazla okul ve anaokulu ile 110’dan fazla hastaneyi yıktı. Binlerce sivil öldürüldü. Rusya, şimdi Mariupol’e karşı gerçek bir soykırım eylemi gerçekleştiriyor. Bu bir devlet terörüdür. Bu yüzden Kremlin durdurulmalı, çünkü daha da ileri gidecek ve diğer ülkelere saldıracak" dedi

Bakanların görüşmesi sonrasında açıklama yapan İngiltere Savunma Bakanlığı, "Görüşmede Ukrayna’nın Rus saldırganlığı karşısındaki direnişi ve cesareti, İngiltere’nin süregelen silah ve insani yardım tedariki de dahil olmak üzere kararlı desteği ele alındı" ifadelerini kullandı.

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