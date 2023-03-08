Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: "Kuzey Akım Boru Hattı’ndaki patlamalardan biz sorumlu değiliz"

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, "Kuzey Akım Boru Hattı’ndaki patlamalardan biz sorumlu değiliz" dedi.

İsveç’in başkenti Stockholm’de Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları gayri resmi olarak bir araya geldi. Toplantıya katılan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, geçtiğimiz eylül ayında Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen gaz sızıntıları ile ilgili konuştu. Olayın detayları ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Reznikov, "Benim için bu olay bizimle ilgisi bulunmayan oldukça değişik bir hikaye. İlgili makamlar tarafından yürütülen soruşturmanın, tüm detayları ortaya çıkaracağını düşünüyorum. Özel kuvvetlerimize illa ki atıflar da bulunuluyor, fakat bu eylemlerden biz sorumlu değiliz" dedi.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül 2022’de patlamalar sonucu 4 noktada gaz sızıntısı meydana gelmişti. Almanya, Danimarka ve İsveç olayla ilgili ayrı soruşturmalar başlatmıştı. İsveç ve Danimarka tarafından yapılan ön soruşturmada, olayın sabotaj olduğuna ilişkin işaretler olduğu belirtilmişti.