banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Benzin ve motorine gece zam geldi!
Benzin ve motorine gece zam geldi!
Piyasaların ateşi çıktı! Dolar 15 Tl'ye dayandı!
Piyasaların ateşi çıktı! Dolar 15 Tl'ye dayandı!
Sedef Kabaş Tahliye edildi!
Sedef Kabaş Tahliye edildi!
Spor Toto Süper Lig’de 29. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 29. hafta heyecanı

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: “Askerlerimizden daha çok siviller öldü”

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya ile devam eden çatışmalarda askerlerden çok sivillerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Politika 11.03.2022, 13:42
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: “Askerlerimizden daha çok siviller öldü”

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya ile devam eden çatışmalarda askerlerden çok sivillerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna, 24 Şubat’tan beri Rusya’nın saldırılarını püskürmeye çalışıyor. Ukrayna Savunma Bakanı saldırıların 16. gününde Ukraynalı askerlerden çok sivillerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bakan Reznikov, “Sevgili Ukraynalılar, Rusya işgaline karşı direnişimiz iki haftadır sürüyor. Dünyada kimse direnip hayatta kalacağımıza, uzun süre dayanacağımıza inanmadı. Artık sadece savunma değil, saldırı pozisyonuna da geçtik. Tüm koruyucularımıza, sağlık personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. Reznikov, "Şimdi sizinle neler olduğunu ve bu savaşın nasıl kazanılacağını konuşacağım. Öncelikle ilk olarak Ruslar teröristçe savaşmaya başladı. Korkak suçlular gibi davranıyorlar. Esir aldıkları kadınları, çocukları öldürüyorlar. Durum itibariyle savaşta ölen sivil vatandaşlar, tüm savunma ve güvenlik unsurlarımızdan (asker, polis, jandarma) daha fazla. Bunun sadece Ukrayna’da değil, tüm dünyada duyulmasını istiyorum. Kremlin okulları, hastaneleri ve doğum evlerini vuruyor" ifadelerini kullandı.

"Moskova kimseyi korumuyor" diyen Reznikov, "Onlar bizim ordumuzla, jandarmamızla ve yerel kuvvetlerimizle savaşabilecek kabiliyette değiller. Bundan dolayı en savunmasızlara saldırıyorlar. Her Ukraynalının öcünü alacağız. Her Rus askeri, insanlığa karşı işlediği suçtan dolayı hesap verecek" şeklinde konuştu. Reznikov, "Elimizde listeler var ve gerekli yerlere gönderilecek. Dünyaya ve Ukrayna’ya çektirdiklerinden dolayı kimse cezasız kalmayacak. Ülke yönetimi olarak insanlarımızın hayatını korumaya yönelik çalışıyoruz. İnsani koridorlar açılarak şehirlerden tahliyeler sağlanıyor. Rusların sözünü tutmayacaklarını bildiğimiz halde elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“200 binden fazla vatandaşımız savunma için ülkeye döndü, on binlerce ekipman yolda”

Avrupa’da yaşayan 200 binden fazla Ukrayna vatandaşının ülke savunması için ülkeye döndüğüne ve ordunun ihtiyacı olan kask, çelik yelek gibi askeri ekipmanların yolda olduğuna dikkat çeken Reznikov, “İkinci olarak, ordumuzu güçlendirmek için çalışıyoruz. Teslim alınan silahlara ilişkin yorum yapmayacağım. Ukrayna’ya on binlerce kask, çelik yelek ve sağlık ekipmanları geliyor. Ordumuzun ihtiyacı kadar yakıtımız var ancak yine de rezervlerimize eklemeler yapıyoruz" dedi. Reznikov, "Üçüncü olarak 100 binden fazla Ukraynalının yerel savunma ekiplerine gönüllü olarak katıldığını söylemiştim. 200 binden fazla vatandaşımız ülke savunmasında yer almak için ülkemize geri döndü. Bunun haricinde yabancılardan oluşan birliklerimiz de var. Birliklerimizdeki herkese seslenmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı seferberlik ilan edildi. İrtibatta olun, kaybolmayın. Sizler ülkeye lazımsınız. Rusya’yı sayımızla değil, kararlılığımızla yeneceğiz” şeklinde konuştu.

“Topraklarımıza mayın döşeyeceğiz”

Ukrayna topraklarının bir kısmına mayın döşeneceğini belirten Reznikov, Rus ekonomisinin içinde bulunduğu vahim duruma da değinerek, “Dördüncü olarak ekonomi konusu. Savaş ülkenin durumunu etkiliyor. Bu sene hasat daha az olacak. Çünkü topraklarımızı sadece düşmandan korumak değil, topraklarımıza mayın da döşemek zorundayız. Savaştan sonra yıkılan her şeyi hızlıca yerine koyacağız. Beşincisi, uluslararası yaptırımlar Rusya’nın ekonomisini vuruyor. Ruslar arasında savaş taraftarlarının olmaması için ordumuz her şeyi yapıyor. Durumu gerçekçilik penceresinden değerlendirmeliyiz. Zafere yaklaşıyoruz. Hayatta kalmaya çalışmak yerine yeni hayat koşullarına alışmalıyız. Dünyanın farklı yerlerinde birçok örneği var bunun. Biz de Avrupa ve dünya için yeni bir örneğiz. Direnmeye devam, zafere ilerlemeye devam, yaşasın Ukrayna” dedi.

Yorumlar (0)
-1°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 27 56
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 28 43
9. Aston Villa 27 36
10. Southampton 28 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 27 31
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 28 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 28 19
20. Norwich City 28 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18