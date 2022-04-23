Ukrayna Savcılığı, Rus ordusuna soruşturma açtı

Ukrayna Savcılığı, Slovyansk şehrine misket bombaları ile saldırı düzenlediği gerekçesiyle Rus ordusuna soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Savcılığı Rus ordusuna soruşturma açıldığını bildirdi. Ukrayna Savcılığı tarafından yapılan açıklamada Rus ordusunun misket bombaları ile saldırı düzenlediği iddia edilerek, “Bugün Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk bölgesindeki Slovyansk şehrine bombalı saldırı düzenlediği tespit edildi. İşgalcilerin saldırıları sonucu bir okul binası ve çok sayıda konut hasar gördü” denildi. Açıklamada ilk belirlemelere göre Rus ordusunun küme savaş başlığına sahip bir füze sistemi olan "Toçka-U" kullandığı belirtildi.

Misket bombalarının kullanımı birçok ülke tarafından yasaklanırken, Rusya ve Ukrayna arasında misket bombalarının kullanımını yasaklayan uluslararası bir sözleşme imzalanmadı.