Ukrayna: “Savaşta 10-13 bin askerimiz öldü”

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı başlatmasından bu yana 10 bin ile 13 bin arasında Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlattığı saldırılardan bu yana hayatını kaybeden Ukraynalı asker sayısını açıkladı. Yerel bir televizyon kanalına konuşan Podolyak, “Genel Kurmay Başkanlığı ve Başkomutan Zelenkskiy tarafından yapılan resmi tahminler var. Bu tahminler 10 bin, 12 bin 500-13 bin olarak değişiyor” dedi. Yaralıların daha fazla olduğunu belirten Podolyak, hayatını kaybeden asker sayısını açıklamaktan çekinmediklerini söyledi. Podolyak, işgalden bu yana 100 bin Rus askerinin öldürüldüğünü ifade ederek 100-150 bin askerin yaralandığını, kayıp olduğunu veya savaşamayacak durumda olduğunu öne sürdü.

Öte yandan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşın ölüm, yıkım ve tarifsiz bir acı getirdiğini ifade ederek, 20 binden fazla Ukraynalı sivilin 100 bin Ukraynalı askerin öldüğünü söylemişti. Ancak Avrupa Komisyonu tarafından daha sonra yapılan başka bir açıklamada, sayının hatalı olduğu söz konusu verinin ölü ve yaralı sayısının toplamı olduğu belirtilmiş, Von der Leyen’in açıklaması yayından kaldırmıştı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ise Kasım ayında yaptığı bir açıklamada, savaşta yaklaşık 100 bin Rus ile 100 bin Ukrayna askerinin öldüğünü ya da yaralandığını tahmin ettiklerini ifade etmişti.