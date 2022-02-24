Son Dakika
Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Politika 24.02.2022, 23:07
Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını açıkladı.