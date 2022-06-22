banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kurbanlık hayvanlarda aranan yaş şartlarına dikkat
Kurbanlık hayvanlarda aranan yaş şartlarına dikkat
Iğdır’da sarı altın hasadı başladı, yıllık ürün beklentisi 40 bin ton üzerinde
Iğdır’da sarı altın hasadı başladı, yıllık ürün beklentisi 40 bin ton üzerinde
TOGG, yeni elemanlar arıyor!
TOGG, yeni elemanlar arıyor!
Bayram öncesi ikinci el otomobil piyasasında yaprak kıpırdamıyor
Bayram öncesi ikinci el otomobil piyasasında yaprak kıpırdamıyor

Ukrayna: “Rusya’nın gözaltına aldığı 103 sivil iade edildi”

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada, “Rusya tarafından yasa dışı olarak gözaltına alınan 103 sivil ülkeye geri döndü” dedi.

Politika 22.06.2022, 17:20
Ukrayna: “Rusya’nın gözaltına aldığı 103 sivil iade edildi”

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada, “Rusya tarafından yasa dışı olarak gözaltına alınan 103 sivil ülkeye geri döndü” dedi.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yeni bir açıklamada bulundu. Başbakan Yardımcısı Vereşuk açıklamasında, “Rusya tarafından yasadışı olarak gözaltına alınan 103 sivil ülkeye geri döndü. Sivilleri takas etmiyoruz. Sivil mübadele diye bir şey yoktur. Rusya sivilleri tutmak ve karşılığında bir şey almak için ele geçirdi” dedi. Vereşuk bugün de sivillerin iadesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Geçtiğimiz cumartesi günü Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya tarafından gözaltına alınan 5 sivilin takas yoluyla serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Yorumlar (0)
28°
açık