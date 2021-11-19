Ukrayna Parlamentosu Türkiye ile yaptığı askeri anlaşmayı onayladı

Ukrayna ve Türkiye arasında imzalanan askeri anlaşma Ukrayna parlamentosundan geçti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 16 Ekim 2020’de imzalanan ve askeri alanda iş birliği içeren anlaşma, Ukrayna Parlamentosundan 303 Ukraynalı vekilin "evet" oyuyla geçti.

Askeri alanda personel, materyal, teknik ekipman ve tecrübe değişimi gibi konuları içeren anlaşma, aynı zamanda ortak askeri tatbikat, eğitim, savunma sanayinde ortaklık, gizli askeri bilgi değişimleri gibi konuları da içeriyor.