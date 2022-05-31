Ukrayna Ombudsmanı Denisova, görevden alındı

Ukrayna Yüksek Şurası, Lyudmyla Denisova’yı İnsan Hakları Komiserliği görevinden aldı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Lyudmyla Denisova görevden alındı.

Ukrayna Verkhovna Rada (Ukrayna Yüksek Şurası) tarafından görevden alınan Denisova için 234 parlamento üyesi Denisova lehine oy kullandı. Denisova’nın görevden alınmasının nedenleri arasında koridorlar, mahkumların korunması ve takası, yetişkinlerin ve çocukların işgal altındaki topraklardan sınır dışı edilmesini önleme, diğer insan hakları faaliyetleri konularında görevini yerine getirmemesi gösterildi.