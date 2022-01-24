Ukrayna Milli Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Danilov: "Panik yapmak için bir sebep yok. Sınırlarda durum kontrol altında”

Ukrayna Milli Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Aleksey Danilov, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime değinerek, "Panik yapmak için bir sebep yok. Sınırlarda durum kontrol altında” dedi.

Ukrayna Milli Savunma ve Güvenlik Konseyi, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi ele aldı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin de katıldığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Ukrayna Milli Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Aleksey Danilov, Rusya ile savaşın uzun süredir devam ettiğini hatırlatarak, "Rusya’nın planlarını ve niyetini anlıyoruz. Ülkemizde karışıklık çıkarmak istiyorlar maalesef. Söyledikleri gibi Ukrayna sınırında aşırı bir yığılma söz konusu değil. Bazı manevralar var evet ama bunlar hep vardı. Bizim için hoş bir durum değil" dedi.

Danilov, "Panik yapmak için bir sebep yok. Sınırlarda durum kontrol altında. Ordumuz muhtemel bir saldırı karşılığında cevap vermeye hazır" ifadelerini kullandı.