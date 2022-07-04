Ukrayna İyileştirme Konferansı’na Türkiye’den dışişleri düzeyinde katılım

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre’nin Lugano şehrinde düzenlenen Ukrayna İyileştirme Konferansı’nda Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın temsil edeceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna’nın yeniden yapılanmasına yönelik uluslararası çabaların eşgüdümünü ele almak amacıyla 4-5 Temmuz 2022 tarihlerinde İsviçre’nin Lugano şehrinde İsviçre ve Ukrayna’nın ortak ev sahipliğinde ’Ukrayna İyileştirme Konferansı’ düzenlenmektedir. Sözkonusu konferansta ülkemizi Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı temsil etmektedir” denildi.