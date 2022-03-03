Ukrayna İstanbul Konsolosluğunda yardımlar devam ediyor

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırılar nedeniyle zor günler geçiren Ukraynalılara destek amaçlı İstanbul Başkonsolosluğu’na yardım malzemeleri getirildi.

Bakırköy’de bulunan İstanbul Başkonsolosluğuna Ukraynalı ve Türk vatandaşlar tarafından içerisinde çeşitli yardım malzemeleri bulunan koliler getirildi. Getirilen paketlerin içerisinde giysi, ayakkabı, çocuk bezi, mama, ilaç, sargı bezi gibi malzemeler bulunuyor.

Ayrıca Ukrayna vatandaşlarına destek amaçlı orduya katılmak için birçok kişi konsolosluğa gelerek başvuruda bulundu. Asker olmaya gönüllü kişilerin bilgileri alınıyor.

Ukrayna Başkonsolosluğuna yardım malzemesi getiren Natalia Koçer, Bu süreçte Türkiye’ye desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini dile getirerek “Benim ailem şuanda Ukrayna’da biz yardım ediyoruz. Savaş oluyor bütün dünyadaki Ukrayna’daki insanlar ayağa kalktı. Biz Ukrayna’yı çok seviyoruz herkes yardım ediyor. Türkler bize inanılmaz destek sağlıyor. Ben arkadaşımla yardım için her şey getiriyorum. Şuanda en önemli yemek olarak konserve alınması gerekiyor. Konserve önemli çünkü insanlar onu hemen açıp yiyebilir. Aynı zamanda çocuklar için çikolata aldım, ton balığı aldım. Zaten burası bol bol yemekle dolu. Tek ailem için değil bütün Ukraynalılar bizim ailemiz. Anne baba akraba kuzenler amcalar yok. Orada herkes kaldı. Harkov ölüyor, Kiev ölüyor. Bir tek ailemi düşünmüyorum bütün Ukraynalılar benim ailem. Herkes şuanda orada çünkü. İnsanlar orada kaldı yemek olabilir ama Kiev’de yemek yok. Onların yaşaması şuanda çok önemli biz bunun için destek olmalıyız. Türkler inanılmaz destek sağlıyor. Benim arkadaşlarım bana ne gerekirse sizin yanınızdayız diyor. Çok teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

Başkonsolosluğuna yardım malzemesi getiren Deniz Mete “Ukraynalı arkadaşlarımız var ve insani olarak yardım etmek istedim. Savaşı desteklemiyoruz ve tüm dünyadan da bu konuyla ilgili yardımlarını bekliyoruz. Kimse kayıtsız kalmasın bu konu karşında bir insanlık dramı yaşanıyor. Zaten iyi günlerden geçmiyoruz ülkece dünyaca. İşleri daha da kötü duruma sokmamaları gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.