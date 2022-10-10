Ukrayna İçişleri Bakanlığı: "Saldırılarda 8 ölü, 24 yaralı var"

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya’nın Kiev’e düzenlediği saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de patlama seslerinin duyulmasının ardından Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Rostyslav Smirnov saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin yaralandığını söyledi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev merkezinde yaşayanların sığınaklardan çıkmamaları, Kiev dışında yaşayanların da Kiev merkezine gitmemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Ukrayna basınından aktarılan bilgilere göre Kiev merkezine ana yol bağlantısını sağlayan bir viyadük köprüsünün vurulduğu, şehir merkezindeki binaların ve devlet kurumlarının füze saldırılarıyla vurulduğu öğrenildi.