Ukrayna heyeti Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde

Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılacak olan Ukrayna heyeti görüşmelerin yapılacağı Dolmahçe’deki Çalışma Ofisi’ne geldi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta birinci ay geride kalırken, bir yandan da barış süreci müzakereler devam ediyor. Bu kapsamda iki ülke heyetleri İstanbul’da bir araya geliyor. Kaldıkları otelden ayrılan Ukrayna heyeti görüşmelerin yapılacağı Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’ne geldi.