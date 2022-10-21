Ukrayna: "Herson’da 88 yerleşim yeri kurtarıldı"

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Timoşenko, Ukrayna ordusunun işgal altındaki toprakları geri kazanmayı sürdürdüğünü söyleyerek, Herson’da 88 yerleşim yerinin Ruslardan geri alındığını bildirdi.

Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Timoşenko, Ukrayna ordusunun önemli sayıda yerleşim yerinin tekrar kontrolünü sağladığını söyleyerek, "Herson’da 88 yerleşim yeri kurtarıldı. Kurtarılan yerleşim yerlerinin toplam nüfusu 11 bin 827 kişi. Kurtarılan yerlere insani yardımlar sağlanıyor, altyapı sistemleri revize ediliyor ve hasarlı elektrik şebekeleri onarılıyor" dedi.

Aynı zamanda Rus kontrolündeki Beryslav bölgesine de insani yardımların götürüldüğünü ifade eden Timoşenko, Rus ordusunun Harkov ve çevresini bombalamaya devam ettiğini belirterek, "Ruslar Harkov Bölgesi ve çevresini bombalamayı sürdürüyor. Şimdiden 12 binden fazla yer vuruldu. İşgal altındaki bölgelerde de restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.