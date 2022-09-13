banner596

banner547

Son Dakika

Ukrayna: "Harkov’da 300’den fazla yerleşim yeri Rus güçlerinden arındırıldı"

Ukrayna Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, 6 Eylül’den bu yana Ukrayna’nın Harkov bölgesinden 300’den fazla yerleşim yerinin Rus güçlerinden geri alındığını bildirdi.

Politika 13.09.2022, 23:54
Ukrayna: "Harkov’da 300’den fazla yerleşim yeri Rus güçlerinden arındırıldı"

Ukrayna Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, 6 Eylül’den bu yana Ukrayna’nın Harkov bölgesinden 300’den fazla yerleşim yerinin Rus güçlerinden geri alındığını bildirdi.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar’dan yeni bir açıklama geldi. Maliar, 6 Eylül’den bu yana Ukrayna’nın Harkov bölgesindeki 3 bin 800 kilometrekarelik alanın Rus güçlerinden geri alındığını söyleyerek, "Bölgede Rus güçlerine yönelik saldırılar devam ediyor. Şuana kadar 300’den fazla yerleşim yeri Rus işgalinden kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Konyaspor 6 14
2. Başakşehir 5 13
3. Beşiktaş 6 13
4. Adana Demirspor 6 13
5. Galatasaray 6 13
6. Gaziantep FK 6 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Trabzonspor 6 10
9. Kayserispor 6 9
10. Alanyaspor 6 8
11. Giresunspor 6 7
12. Antalyaspor 6 6
13. Kasımpaşa 6 6
14. Karagümrük 5 5
15. Sivasspor 6 4
16. İstanbulspor 5 4
17. Ümraniye 6 2
18. Hatayspor 5 1
19. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 5 10
2. Bandırmaspor 4 10
3. Boluspor 5 10
4. Eyüpspor 5 10
5. Sakaryaspor 5 9
6. Keçiörengücü 5 8
7. Pendikspor 5 8
8. Manisa Futbol Kulübü 4 7
9. Tuzlaspor 5 7
10. Rizespor 4 6
11. Samsunspor 5 6
12. Gençlerbirliği 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Adanaspor 5 4
15. Altay 5 4
16. Altınordu 4 3
17. Erzurumspor 4 3
18. Ö.K Yeni Malatya 5 2
19. Denizlispor 5 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 15
2. Barcelona 5 13
3. Real Betis 5 12
4. Osasuna 5 12
5. Villarreal 5 10
6. Athletic Bilbao 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Girona 5 7
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Celta Vigo 5 7
11. Real Sociedad 5 7
12. Valencia 5 6
13. Mallorca 5 5
14. Almeria 5 4
15. Espanyol 5 4
16. Sevilla 5 4
17. Real Valladolid 5 4
18. Getafe 5 4
19. Elche 5 1
20. Cadiz 5 0
21
açık