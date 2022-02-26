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Ukrayna halkı, Rus tanklarını engellemeye çalıştı
Ukrayna’da Rus askerlerinin bölgeden geçişini engellemek isteyen Ukraynalı sivil vatandaşlar, tankların önüne çıkarak karşı koymaya çalıştı.
Politika 26.02.2022, 18:32
Ukrayna’da Rus askerlerinin bölgeden geçişini engellemek isteyen Ukraynalı sivil vatandaşlar, tankların önüne çıkarak karşı koymaya çalıştı.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukraynalı sivil halk, Rus tanklarının önüne geçerek tankların ilerleyişini engellemeye çalıştı. Ukraynalı vatandaşlar, Rus askerleriyle konuşup tankların geçişine engel olmak isterken, Rus tankları halka aldırmadan yoluna devam etti.