Son Dakika
Ukrayna eski Devlet Başkanı Poroşenko: “Ülkemizden defolup gidin”
Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus birliklerine seslenerek, “Ülkemizden defolun gidin” dedi.
Politika 28.02.2022, 23:30
Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus birliklerine seslenerek, “Ülkemizden defolun gidin” dedi.
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, yayınladığı video ile Rusya’ya tepkisini dile getirdi. Poroşenko, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Rus uçaklarına seslenerek, “Ülkemizden defolun gidin. Yaşasın Ukrayna” ifadelerini kullandı.
Perto Poroşenko, Ukrayna’da 2014-2019 yılları arasında Devlet Başkanlığı yapmıştı.