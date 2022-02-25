banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı
Euroleague’den Rusya kararı!
Euroleague’den Rusya kararı!
Benzin ve motorinde böyle zam görülmedi!
Benzin ve motorinde böyle zam görülmedi!
Şentop'tan Montrö Açıklaması!
Şentop'tan Montrö Açıklaması!

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: “Rusya Ukrayna yönetimini indirmek için geniş çaplı bir saldırı operasyonunu sürdürüyor”

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna yönetimini indirmek için geniş çaplı bir saldırı operasyonunu sürdürdüğünü açıkladı.

Politika 25.02.2022, 22:17
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: “Rusya Ukrayna yönetimini indirmek için geniş çaplı bir saldırı operasyonunu sürdürüyor”

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna yönetimini indirmek için geniş çaplı bir saldırı operasyonunu sürdürdüğünü açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna devletini yok etmek, Ukrayna yönetimini indirmek ve işgal kontrolünü sağlamak için Ukrayna topraklarında geniş çaplı bir saldırı operasyonunu sürdürüyor. Rusya Federasyonu, savaş uçakları, balistik füzeler, ağır silahlar, tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, kara birlikleri ve diğer kuvvetler ve araçlar kullanarak Rusya topraklarından, Karadeniz ve Azak Denizi, geçici olarak işgal edilen Kırım ve Donbas ve Belarus topraklarından Ukrayna’ya saldırıyor” ifadeleri kullanıldı.

“Avrupa’nın merkezinde masum insanlar ölüyor ve yaralanıyor”

Açıklamanın devamında, “Rus birlikleri Kyiv, Kharkiv, Odesa, Chernihiv, Ivano-Frankivsk, Lviv ve diğer Ukrayna şehirlerindeki sivil altyapı tesislerine füze ve bomba saldırıları düzenliyor. Kremlin, Ukrayna’nın başkentini ele geçirmek için geniş çaplı bir askeri operasyon başlattı. Avrupa’nın merkezinde çocuklar da dahil olmak üzere masum insanlar ölüyor ve yaralanıyor” denildi.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca açıklamasında, “Rusya, Ukrayna’da savaş kurallarını ve diğer uluslararası hukuk normlarını ağır bir şekilde ihlal ediyor. Rusya Federasyonu’nun çok sayıda savaş suçu işlemesi ve Roma Statüsü’nü ihlal etmesinden dolayı Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna Başsavcılığı, Rus yönetiminin en ağır ceza almasını sağlamak içi Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sunulacak deliller toplamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Rus işgalciler Çernobil nükleer santralini ele geçirdi”

Rusya’nın Çernobil nükleer santralini ele geçirdiği belirtilen açıklamada, ”Uluslararası teknik güvenlik kurallarının öngördüğü şekilde nükleer santral çalışanlarının rotasyonuna izin vermiyorlar. Çok sayıda Rus askeri araçlarının hareketi ve kirlenmiş radyoaktif tozun atmosfere yükselmesi nedeniyle toprağın üst düzeyinin bozulmasından dolayı radyasyon kontrol seviyelerinin yükselişi kaydedildi. Ukrayna tarafı, Rusya’nın eylemlerinin Avrupa’da büyük çaplı bir çevre felaketine yol açabileceği konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nu uyardı” denildi.

“Ukrayna, Rusya’ya karşı yeni ekonomik yaptırımlar uygulayanlara minnettar”

“Ukrayna ordusu ve diğer tüm ulusal savunma güçleri, Rus saldırısına güçlü bir şekilde karşı koyuyor, düşman kuvvetleri kayıp veriyor, stratejik pozisyonlarımızı tutuyoruz" denilen açıklamada, "Ukrayna, Rusya’ya karşı yeni ekonomik yaptırımlar uygulayan ABD, Kanada, AB ve diğer uluslararası ortaklara minnettardır. Aynı zamanda, bu önlemler Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik savaşını durdurmak için henüz yeterli değil. Bazı Avrupa ülkelerini, Ukrayna vatandaşlarının ve tüm Avrupa vatandaşlarının güvenliğinin korunması söz konusu olduğunda, dar siyasi çıkarlara göre hareket etmemeye çağırıyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukukun temel normlarına saygıya dayalı uluslararası güvenlik mimarisinin ve küresel dünya düzeninin gelecek kaderi tehlikededir. Rusya, SWIFT ödeme sisteminden derhal çıkarılmalıdır. Hiç gecikmeden hemen harekete geçmeliyiz” ifadelerine yer verildi.

“Ukrayna, ek silah sevkiyatı için başvuruda bulundu”

Dışişleri Bakanlığı açıklamasının devamında, “Ukrayna, devletimizin savunma kabiliyetlerini güçlendirmek için ek silah sevkiyatı için ortaklarına ilgili başvuruda bulundu. Ukrayna ve Ukrayna vatandaşları için mali ve insani yardımı aktif bir şekilde temin ediyoruz. Rusya, Ukrayna’ya yönelik silahlı saldırganlığına son vermeli ve barışçıl bir çözüm için diyalog başlatmalıdır. Bu, hayat kurtarmaya ve Avrupa’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görmediği bir felaketi önlemeye yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 27 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Adanaspor 25 34
9. Boluspor 24 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Wolverhampton Wanderers 25 40
8. Tottenham 24 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15