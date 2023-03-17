Ukrayna dışişleri Bakanı Kuleba: “Ukrayna’yı desteklemeyen ülkeler gelecekte bunun bedelini ödeyecek”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İngiliz medyasına verdiği röportajda, savaş zamanının aslında bir seçim yapma zamanı olduğunu ifade ederek, “Ukrayna’yı desteklemeyen ülkeler gelecekte bunun bedelini ödeyecek” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İngiliz basınına verdiği röportajda savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Kuleba, savaş bittiğinde Ukrayna’ya karşı olan ülkelerin “sorumlu tutulacağını” söyledi.

Kuleba ayrıca savaşın nasıl biteceğine inandığını, Çin’in savaştaki rolünü ve Papa Francis’in savaş zamanında ülkesini henüz ziyaret etmemiş olmasından duyduğu hayal kırıklığını da ele aldı. Bazı ülkelerin Batılı ülkelerden ekonomik ve askeri destek verdiğini kaydeden Dışişleri Bakanı Kuleba, “Bazıları tarihi olarak Rusya’ya sempati duyuyor, bazıları savaşın ekonomik maliyetinden endişe duyuyor ve bazıları da Batı ülkelerinin savaşı gereksiz yere uzattığına inanıyor. Ukrayna’yı desteklemeyen ülkeler gelecekte bunun bedelini ödeyecek” dedi.

“Ukrayna’nın tarihin en karanlık günlerinde Ukrayna’ya yönelik tavırlarının gelecekteki ikili ilişkileri etkilemeyeceğini düşünenler diplomasinin nasıl işlediğini bilmiyor demektir. Zaman, seçim yapmanız gereken zamandır ve her seçim kayda geçiyor” ifadelerini kullanan Kuleba, Avrupalı devletlerin daha hızlı karar vermesi gerektiğini vurgulayarak, “Ortaklarımızın daha hızlı hareket etmesini istiyoruz. Eğer bir teslimat bir günlüğüne ertelenmesi, cephede bir kişinin hayatını kaybetmesi anlamına geliyor” dedi.