Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Türkiye Ukrayna’nın gerçek ortağıdır"

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Ukrayna için gerçek bir dost olduğunun ifade etti. Kuleba, "Türkiye Ukrayna’nın gerçek ve ümit verici ortak olarak kalacak. Benim dostum Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’ya yardımlarını devam ettireceklerini teyit etti. Ateşkese yönelik Türkiye tarafının uyguladığı diplomatik baskı için minnettarım" ifadelerini kullandı.

Kuleba’dan BM’ye teşekkür

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarılmasına yönelik yapılan oylamaya değinen Kuleba, "Biraz önce alınan kararla Rusya’nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliği durduruldu. Savaş suçlularının insan haklarını koruyan Birleşmiş Milletler’de işi yok. Kararın alınmasında doğru tarafı seçtikleri için üye ülkelere teşekkür ederim" dedi.