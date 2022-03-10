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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmek üzere Çankaya Köşkü’ne geldi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Toplantı insani bir koridorun açılması için gerçekleşti. Ancak maalesef Lavrov bu konuda bir taahhüt veremedi"
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Politika 10.03.2022, 13:17
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.