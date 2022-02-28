Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: “Rusya ile tüm ticari bağları kesin”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya ile tüm ticari bağları kesin” ifadelerine yer verdi.

Rusya’nın Ukrayna saldırıları 5’inci gününde de devam ederken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Kuleba paylaşımında yaptığı çağrıda, “Rusya ile tüm ticari bağları kesin. Bugün Rusya ile iş yapmak saldırganlık, savaş suçları, dezenformasyon, siber saldırılar ve kişisel olarak Vladimir Putin’i 21. yüzyılın Hitler’i olarak finanse etmek anlamına geliyor” dedi.