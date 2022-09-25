Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Putin ve Lavrov’un nükleer silah kullanılma ihtimaline ilişkin yaptıkları sorumsuz açıklamalar kabul edilemez"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, "Putin ve Lavrov’un nükleer silah kullanılma ihtimaline ilişkin yaptıkları sorumsuz açıklamalar kabul edilemez" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, Rusya-Ukrayna savaşında her türlü silahı kullanabileceklerine ilişkin açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kuleba, "Putin ve Lavrov’un nükleer silah kullanılma ihtimaline ilişkin yaptıkları sorumsuz açıklamalar kabul edilemez. Ukrayna pes etmeyecek. Tüm nükleer güçleri şimdi seslerini yükseltmeye ve Rusya’ya bu tür söylemlerin dünyayı tehlikeye attığını ve tolere edilmeyeceğini açıkça göstermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin ne demişti?

Putin yaptığı konuşmada, Batılı ülkelerin ve Kiev yönetiminin kendilerini Zaporijya Nükleer Santrali’ni bombalamak dahil çoğu kez nükleer saldırılarla tehdit ettiğini belirterek, "Nükleer şantajda bulundular. Rusya ile ilgili bu tür açıklamalara izin verenlere, ülkemizin de çeşitli imha yöntemlerine sahip olduğunu ve bazı bileşenlerinde NATO ülkelerininkinden daha modern olduğunu hatırlatmak isterim. Ülkemizi, halkımızı korumak için elbette elimizden gelen tüm imkanları kullanacağız. Batı, ülkemizi yok etmeye çalışıyor. Batı, Rusya-Ukrayna barışını istemiyor. Zamanında SSCB’yi böldüler, şimdi sıra Rusya’ya geldi. Hedefimiz Donbass’ı özgürleştirmek. Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Batı’ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil" demişti.