banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rusya Kiev Büyükelçiliğindeki bayrağını indirdi
Rusya Kiev Büyükelçiliğindeki bayrağını indirdi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Erdoğan ve Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Erdoğan ve Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi
İBB’nin 5 bin taksi teklifi 13’üncü kez reddedildi
İBB’nin 5 bin taksi teklifi 13’üncü kez reddedildi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: “Dünyanın Ukrayna’ya güvenlik borcu var”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Birleşmiş Milletler sadece burada yaptığı kınamalarla değil somut adımlarla kanlı Rus savaş makinesinin önüne geçmeli” ifadelerini kullanarak, “Dünyanın Ukrayna’ya güvenlik borcu var” dedi.

Politika 23.02.2022, 19:57
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: “Dünyanın Ukrayna’ya güvenlik borcu var”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Birleşmiş Milletler sadece burada yaptığı kınamalarla değil somut adımlarla kanlı Rus savaş makinesinin önüne geçmeli” ifadelerini kullanarak, “Dünyanın Ukrayna’ya güvenlik borcu var” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuştu. Her geçen saat Ukrayna halkının karşısındaki tehdidin arttığını ifade eden Kuleba, “Uluslararası toplumun bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler sadece burada yaptığı kınamalarla değil somut adımlarla kanlı Rus savaş makinesinin önüne geçmeli” dedi.

“Ukrayna diplomasiye inanmaktadır”

Ukrayna’nın kan dökülmesini istemediğin vurgulayan Kuleba, “Ukrayna ve dünya bunu istemiyor. Bu konuda Rusya’yı durdurmak için yardımınıza ihtiyacımız var. Ukrayna diplomasiye inanmaktadır. Siyasi, barışçıl ve diplomatik çözümlere alternatif olduğunu düşünmüyoruz. Hala diplomasinin son sözü söylemesi için bir fırsatımız var” dedi.

“Rusya açıklama yapmaktan kaçınıyor, sadece tehditlerle yanıt veriyor”

Rusya’nın diplomasiye sığınarak on binlerce askerini Ukrayna sınırına getirdiğini ifade eden Kuleba, “Bu rakam 150 binin üzerinde şu an. Rusya açıklama yapmaktan kaçınıyor, sadece tehditlerle yanıt veriyor. Karadeniz’de en az 46 savaş gemisi konuşlandırdı ve tatbikat bahanesiyle limanları ablukaya aldı. Bu uluslararası yasaların ihlalidir. Ukrayna tarafından Donbass bölgesinde yapıldığı iddia edilen saldırıların hepsini yalanıyoruz. Gerginliğin diploması ile çözülmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Rusya uluslararası hukuku ortadan kaldırmaya çalışmaktadır”

Rusya tarafından atılan top mermileriyle bir anaokulunun vurulduğunu aktaran Kuleba, “Tüm bu korkunç örneklere her gün yenileri ekleniyor. Dünyada ve Avrupa’da yaşanılacak barışçıl gelecek bugün buraya bağlı. Rusya uluslararası hukuku ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Diplomasi ve uluslararası hukukla Rus saldırganlığını durdurmamız gerekiyor” dedi.

“2014 yılından bu yana 64 binden fazla insan Kırım’dan ayrılmak zorunda kaldı”

Birleşmiş Milletler’in sayısız kere Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklediğini ifade ettiğini hatırlatan Kuleba, “BM, Rusya’nın Ukrayna’nın topraklarını işgalini kınamıştır. 2014 yılından bu yana 64 binden fazla insan Kırım’dan ayrılmak zorunda kaldı. Yaşadıkları korku etnik ve dinsel ayrılıklar nedeniyle bulundukları yerleri terk etmek zorunda kaldı” dedi.

“Rusya tüm dünyaya şantaj yapıyor”

Rusya’nın tüm dünyaya şantaj yaptığını belirten Kuleba, “Tüm dünya Rusya’nın global bir şantaj yaptığını görüyor. Kırım dosyasını kapatmak için tüm dünyaya şantaj yapıyor. Ukrayna küresel güvenliğe tarihi bir katkıda bulunmuştur. Bizim güvenliğimizin sağlanması konusunda dünyadan yardım istiyoruz. Dünyanın Ukrayna’ya güvenlik borcu vardır” dedi.

“Rusya’nın diplomasiye geri dönmesi için çalışmaya devam edeceğiz”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’nun (BMGK) 5 daimi üyesi ve Türkiye’nin katılımıyla yapılacak formatı ortaya koymak istediklerini aktaran Kuleba, “Rusya’nın diplomasiye geri dönmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Ukrayna’yı korumak ve Rusya’yı caydırmak için elinizden geleni yapmanızı istiyorum. Tüm devletleri ve uluslararası toplulukları bölgedeki değişen devlet yönetimi konularını kabul etmemesini talep ediyoruz. Güçlü yaptırımlarla Moskova’yı hala saldırgan tavırlarından vazgeçtirebiliriz” dedi.

“Topraklarımızı Rusya’dan korumaya hazırız”

Rusya’nın Ukrayna topraklarından askerlerini çekmesi gerektiğini vurgulayan Kuleba, “Biz Ukraynalılar barış istiyoruz ve problemlerin diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz. Her türlü senaryoya hazırız topraklarımızı Rusya’dan korumaya hazırız. Olası bir durumda meşru müdafaa hakkımızı kullanmaya hazırız. Rusya ile aranızda nasıl bir ilişki olursa olsun onu durdurmak sizin görevinizdir" dedi.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15