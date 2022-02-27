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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: “Birlikte Hitler’i yendik, Putin’i de yeneceğiz”
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba yaptığı açıklamada, “Birlikte Hitler’i yendik, Putin’i de yeneceğiz" dedi.
Politika 27.02.2022, 13:09
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba yaptığı açıklamada, “Birlikte Hitler’i yendik, Putin’i de yeneceğiz" dedi.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba yaptığı açıklamada, "Ukrayna’yı ve dünya düzenini savunmak isteyen yabancılar, sizi kendi ülkelerinizdeki Ukrayna’nın yabancı diplomatik misyonlarıyla iletişime geçmeye davet ediyorum. Birlikte Hitler’i yendik, Putin’i de yeneceğiz" ifadelerini kullandı.