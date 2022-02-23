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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Ukrayna meşru müdafaa hakkını korumaya hazırdır” ifadelerini kullanarak, “Birleşmiş Milletlerde bulunan ülkelerin Rusya ile arasındaki ilişki ne olursa olsun Rusya’yı durdurmak görevinizdir” dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Ukrayna meşru müdafaa hakkını korumaya hazırdır” ifadelerini kullanarak, “Birleşmiş Milletlerde bulunan ülkelerin Rusya ile arasındaki ilişki ne olursa olsun Rusya’yı durdurmak görevinizdir” dedi.
Politika 23.02.2022, 18:40
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Ukrayna meşru müdafaa hakkını korumaya hazırdır” ifadelerini kullanarak, “Birleşmiş Milletlerde bulunan ülkelerin Rusya ile arasındaki ilişki ne olursa olsun Rusya’yı durdurmak görevinizdir” dedi.