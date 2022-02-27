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Trabzonspor: "Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’ya teslim olmayacaklarını ve tek karış topraklarını vermeyeceklerini vurguladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’ya teslim olmayacaklarını ve tek karış topraklarını vermeyeceklerini vurguladı.
Politika 27.02.2022, 17:33
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’ya teslim olmayacaklarını ve tek karış topraklarını vermeyeceklerini vurguladı.