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Trabzonspor: "Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın nükleer silahları alarma geçirmesine değinerek, "Bizi nükleer bombalar ile vursanız bile yenemezsiniz" dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın nükleer silahları alarma geçirmesine değinerek, "Bizi nükleer bombalar ile vursanız bile yenemezsiniz" dedi.
Politika 27.02.2022, 17:37
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın nükleer silahları alarma geçirmesine değinerek, "Bizi nükleer bombalar ile vursanız bile yenemezsiniz" dedi.