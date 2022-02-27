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Trabzonspor: "Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın ilerleyişi karşısında Ukrayna’nın her türlü silaha ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın ilerleyişi karşısında Ukrayna’nın her türlü silaha ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Politika 27.02.2022, 17:27
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın ilerleyişi karşısında Ukrayna’nın her türlü silaha ihtiyacı olduğunu ifade etti.