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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Rusya’nın diplomasiye dönmesi için çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanarak, “Rusya’yı caydırmak için elinizden geleni lütfen yapın” dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Rusya’nın diplomasiye dönmesi için çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanarak, “Rusya’yı caydırmak için elinizden geleni lütfen yapın” dedi.
Politika 23.02.2022, 18:35
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Rusya’nın diplomasiye dönmesi için çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanarak, “Rusya’yı caydırmak için elinizden geleni lütfen yapın” dedi.