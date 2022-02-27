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Trabzonspor: "Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın ağır kayıplar vermesinin ardından müzakere masasına geldiğini ifade ederek, "Rusya’nın ön koşulsuz olarak Ukrayna ile görüşmesi şimdiden bir zaferdir" dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın ağır kayıplar vermesinin ardından müzakere masasına geldiğini ifade ederek, "Rusya’nın ön koşulsuz olarak Ukrayna ile görüşmesi şimdiden bir zaferdir" dedi.
Politika 27.02.2022, 17:30
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın ağır kayıplar vermesinin ardından müzakere masasına geldiğini ifade ederek, "Rusya’nın ön koşulsuz olarak Ukrayna ile görüşmesi şimdiden bir zaferdir" dedi.