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Trabzonspor: "Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, müzakereler sona erene kadar Ukrayna’yı savunmaya devam edeceklerini belirterek, Rusya’nın kontrolü altında olan bölgeler geri alınana kadar durmayacaklarını açıkladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, müzakereler sona erene kadar Ukrayna’yı savunmaya devam edeceklerini belirterek, Rusya’nın kontrolü altında olan bölgeler geri alınana kadar durmayacaklarını açıkladı.
Politika 27.02.2022, 17:32
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, müzakereler sona erene kadar Ukrayna’yı savunmaya devam edeceklerini belirterek, Rusya’nın kontrolü altında olan bölgeler geri alınana kadar durmayacaklarını açıkladı.