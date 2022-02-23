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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Milyonlarca insan için barış, Rusya’nın yok etmeye çalıştığı kurallara dayanıyor” ifadelerini kullanarak, Rusya’nın tüm dünyaya şantaj yaptığını açıkladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Milyonlarca insan için barış, Rusya’nın yok etmeye çalıştığı kurallara dayanıyor” ifadelerini kullanarak, Rusya’nın tüm dünyaya şantaj yaptığını açıkladı.
Politika 23.02.2022, 18:34
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Milyonlarca insan için barış, Rusya’nın yok etmeye çalıştığı kurallara dayanıyor” ifadelerini kullanarak, Rusya’nın tüm dünyaya şantaj yaptığını açıkladı.