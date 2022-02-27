Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, hava saldırıları nedeniyle Ukrayna için savaşmak isteyenlerin kara yolu ile Ukrayna’ya gelmesi gerektiğini ifade ederek, söz konusu kişilerin silahlandırılarak Ukrayna ordusunun bir parçası olacağını açıkladı.