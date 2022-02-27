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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, hava saldırıları nedeniyle Ukrayna için savaşmak isteyenlerin kara yolu ile Ukrayna’ya gelmesi gerektiğini ifade ederek, söz konusu kişilerin silahlandırılarak Ukrayna ordusunun bir parçası olacağını açıkladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, hava saldırıları nedeniyle Ukrayna için savaşmak isteyenlerin kara yolu ile Ukrayna’ya gelmesi gerektiğini ifade ederek, söz konusu kişilerin silahlandırılarak Ukrayna ordusunun bir parçası olacağını açıkladı.
Politika 27.02.2022, 17:36
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, hava saldırıları nedeniyle Ukrayna için savaşmak isteyenlerin kara yolu ile Ukrayna’ya gelmesi gerektiğini ifade ederek, söz konusu kişilerin silahlandırılarak Ukrayna ordusunun bir parçası olacağını açıkladı.