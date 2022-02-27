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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: "Ukraynalı ve Rus heyetler, müzakereyi Ukrayna-Belarus sınırında gerçekleştirecek."
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: "Ukraynalı ve Rus heyetler, müzakereyi Ukrayna-Belarus sınırında gerçekleştirecek."
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: "Ukraynalı ve Rus heyetler, müzakereyi Ukrayna-Belarus sınırında gerçekleştirecek."
Politika 27.02.2022, 17:01
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: "Ukraynalı ve Rus heyetler, müzakereyi Ukrayna-Belarus sınırında gerçekleştirecek."