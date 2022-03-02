Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Arestoviç: "Savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtik"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç Ukrayna’da devam eden Rusya saldırılarına yönelik, “Savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtik” dedi.

Rusya’nın Ukrayna saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç ülke genelindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna olarak strateji değiştirdiklerini ifade eden Arestoviç, “Düşman Kiev’e yaklaşmaya çalışıyor ama beceremiyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus ordusunu bombaladı ve düşman ağır kayıplar verdi. Çernihiv ve Sumi bölgesinde düşman durduruldu. Harkov’u ağır şekilde vuruyorlar ve şehri önce manevi olarak yıkmak istiyorlar. Bizim Silahlı Kuvvetlerimiz karşılık veriyor. Harkov’un üstünde uçan uçaklardan bazıları düşürüldü. Savaşın 7’nci gününde sadece savunma değil saldırı pozisyonuna da geçtik. Topraklarımızı işgalcilerden arındıracağımız gün de gelecek" şeklinde konuştu.

"Nükleer enerji santraline ilerlemek istediler”

Rus ordusunun, nükleer enerji santralinin olduğu Zaporijya kentine girmeye çalıştıklarını ifade eden Arestoviç, "Mariopol’de durumlar sakin. Silahlı Kuvvetler her daim hazır. Herson’da sokak çatışmaları devam ediyor. Krivoy Rog şehrinde büyük Rus konvoyu imha edildi. Zaporijya’da nükleer enerji santrali mevcut. Şehrin girişinde Rus ordusu geri püskürtüldü" ifadelerini kullandı.

"Belarus’a kaçıyorlar”

Rus ordusuna bağlı askerlerin teçhizatlarını bırakıp Belarus sınırına kaçtığını açıklayan Arestoviç, "Birçok işgalci zırhlı araçlarını terk edip Belarus sınırına kaçıyor. Yakında Rus askerlerinin kendilerine verilen emirlere uymayacaklarını düşünüyorum. Elimizdeki resmi bilgilere göre acemi Rus askerleri de savaşa gönderiyorlar. Bu, Rusya’da askeri yetersizliğin ispatıdır. Düşman mağlup edilecek zafer bizim olacak" dedi.