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Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: “NATO ülkelerinin şimdiden seferber olup hazırlıklı olmasında fayda var”
- Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerinin 2’inci turu hakkında, “Müzakerelerin ikinci turu sona erdi. Ne yazık ki, Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu sonuçlar henüz mevcut değil” ifadelerini
Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerinin 2’inci turu hakkında, “Müzakerelerin ikinci turu sona erdi. Ne yazık ki, Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu sonuçlar henüz mevcut değil” ifadelerini kullanarak, insani yardım koridoru oluşturulması konusunda uzlaşıya varıldı.
Politika 03.03.2022, 21:19
Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerinin 2’inci turu hakkında, “Müzakerelerin ikinci turu sona erdi. Ne yazık ki, Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu sonuçlar henüz mevcut değil” ifadelerini kullanarak, insani yardım koridoru oluşturulması konusunda uzlaşıya varıldı.